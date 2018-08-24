Новые санкции США из-за дела Скрипалей могут вступить в силу в понедельник, 27 августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

Представитель отметил, что предусмотренный законом срок уведомления о санкциях в федеральном регистре истек 22 августа.

«Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — заявил представитель.

Соединенные Штаты введут новые антироссийские санкции из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти неоднократно отрицали причастность России к нападению на Скрипалей.

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