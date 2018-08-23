Российская «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения заключенных сотрудниками ярославской колонии №1. Из-за пыток в этой ИК осужденного Евгения Макарова было возбуждено уголовное дело и задержаны несколько сотрудников.

Новую запись, как и видео пыток Макарова, газете передал правозащитный фонд «Общественный вердикт». Она сделана на видеорегистратор, закрепленный на форме сотрудника ИК, и, по предположению издания, относится к концу 2016 года.

На видео несколько сотрудников, некоторые из которых, по утверждению «Новой газеты», участвовали и в избиении Макарова, выстраиваются в коридоре колонии вдоль стен. Между ними заставляют пробегать четверых заключенных, которых бьют руками и дубинкам.

«Новая газета» опубликовала видео избиения Макарова ИК-1 в июле. Следственный комитет возбудил дело, по которому проходят 12 сотрудников колонии. В исправительных учреждениях по всей России начались проверки.

Макарова в апреле 2017 года избили в ИК-1 вместе с фигурантом «болотного дела» Иваном Непомнящих и Русланом Вахаповым. «Общественный вердикт» обратился в правоохранительные органы, но прокурорская проверка не нашла нарушений.

Minval.az