Турция будет продолжать поддерживать и развивать стратегические отношения с Украиной. Об этом говорится в поздравлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес его украинского коллеги Петра Порошенко и украинцев в связи с 27-й годовщиной независимости Украины.

«Наши отношения со стратегическим партнером Украиной укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокую ступень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины», – говорится в приветствии.

Minval.az