Полномочия президента Казахстана могут быть расширены в период действия военного положения.

Соответствующие поправки, передает «Фергана», опубликованы на сайте нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. В них предлагается предоставить главе государства право приостанавливать деятельность некоммерческих, иностранных и международных организаций, «ведущих пропаганду, агитацию и иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения безопасность и оборону страны». Помимо этого, поправки предполагают, что президент сможет сам образовывать и определять состав ставки верховного главнокомандования Вооруженными силами Казахстана.

Законопроект предлагает также расширить полномочия правительства. Оно может получить право ограничивать отдельные виды финансово-экономической деятельности, в том числе по перемещению товаров, финансовых средств и услуг (в частности, банковские операции), определять порядок предоставления и использования для нужд обороны лесов, земель, вод и других природных ресурсов, а также «организовывать информационную безопасность и обеспечивать защиту от кибератак со стороны противника».

Кроме того, при введении чрезвычайного или военного положения возможен вывод из строя общей сети центрального сервера Государственной базы данных о физических лицах, осуществляющей электронную регистрацию. В связи с этим права на недвижимость во время войны предлагается регистрировать в бумажном виде.

Также во время действия военного положения планируется устанавливать особый правовой режим использования воздушного пространства, ввести особый порядок пропуска граждан и транспортных средств через государственную границу, ограничивать или запрещать въезд и пребывание в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Необходимость такие поправок авторы законопроекта объясняют изменением характера военных конфликтов и появившейся у противника возможностью применять «гибридные» методы борьбы для дестабилизации обстановки в стране. Из-за этого в законопроекте предлагается обновить само понятие «агрессия», добавив к ее субъектам незаконные вооруженные формирования.

Данный законопроект готовили с февраля 2018 года по поручению президента Нурсултана Назарбаева. Его обсуждение завершится 5 сентября.

Minval.az