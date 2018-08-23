Три азербайджанца, задержанные год назад за шантаж, были объявлены нежелательными лицами на территории Республики Молдова на период в пять лет.

В то же время подозреваемые будут взяты на государственное содержание и отправлены в Центр временного размещения иностранцев Бюро миграции и убежища, сообщает молдавский интернет-портал crimemoldova.com.

Это решение было вынесено магистратами Апелляционного суда Бельц в среду, 22 августа.

В то же время, вчера, 22 августа, судьи из Бельц высказались за продление срока взятия на государственное содержание подозреваемых, с их нахождением в Центре временного размещения на период в пять месяцев.

Эта информация была предоставлена Эдуардом Тинчуком, главным офицером регионального отдела Nord Бюро миграции и убежища МВД.

Вчера, 22 августа, Апелляционный суд вынес вердикт в отношении лидера группировки Эльнура Гурбаналиева. Относительно двух других членов группировки судьи высказались 15 августа.

Решение Апелляционного суда было вынесено после того, как адвокаты подозреваемых подали апелляцию с просьбой об аннулировании решения суда первой инстанции о взятии на государственное содержание граждан Азербайджана. Решение было принято по предложению прокуроров ПБОПОД, поскольку подозреваемые представляли угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

По этому делу продолжаются судебные заседания, которые проходят в муниципии Бельцы. Между тем подозреваемые находятся в Центре временного размещения иностранцев в Кишиневе, где агрессивно себя ведут, особенно в отношении охранников.

Подозреваемые обвиняются в шантаже нескольких своих соотечественников, от которых они потребовали около 18 000 евро. Чтобы получить деньги, подсудимые угрожали убить родственников шантажируемых граждан, в том числе используя оружие.

Первоначально по этому делу были задержаны четыре человека. Однако четвертый был освобожден после того, как было установлено, что он приехал в РМ после совершения преступлений.

В то же время следствие ведется и в отношении другого гражданина Азербайджана, который также имеет гражданство Молдовы. К нему не были применены меры ограничения свободы.

Если трое граждан Азербайджана будут признаны виновными, то им грозит от 13 до 15 лет лишения свободы.



Minval.az