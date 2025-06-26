В Азербайджане за январь–май 2025 года из незаконного оборота было изъято свыше 3 тонн 313 килограммов наркотиков и психотропных веществ, общая стоимость которых на черном рынке оценивается в 87,5 миллиона манатов. Об этом сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркотиками.

За отчетный период правоохранительные органы зарегистрировали 3797 наркопреступлений. Из них 1139 фактов связаны с незаконной продажей,

2616 — незаконным приобретением и хранением, 40 — незаконной культивацией наркотикосодержащих растений, 2 — другие преступления.

Правоохранительные органы в общей сложности изъяли: 2 тонны 905 кг марихуаны, 188 кг героина, 76 кг опия, 33 кг гашиша, 21 кг других наркотиков, а также 89 кг психотропных веществ.

Кроме того, были конфискованы 5183 таблетки метадона, 8235 кустов конопли, 600 г мака, 95 таблеток и 39 капсул сильнодействующих препаратов.

На фоне операций по борьбе с дикорастущей коноплёй уничтожено более 17 тысяч кустов на площади 97 гектаров.

Сообщается, что 2042 человека привлечены к уголовной ответственности, из них 44 – иностранные граждане, у которых изъяли 447 кг различных наркотиков.

Также зафиксировано 101 дело по факту контрабанды, в ходе которых было изъято 1,2 тонны наркотиков, более 5000 доз метадона и свыше 13 тысяч сильнодействующих препаратов.

Интересно, что 872 преступления были совершены ранее судимыми лицами, у которых конфисковано 791 кг наркотиков. В 110 случаях наркопреступления были совершены группами лиц.