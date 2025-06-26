Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Дональда Трампа сократить активность в интернете и сосредоточиться на выполнении обязанностей главы государства. Об этом сообщает портал G1.

По словам Лулы, в условиях глобальной нестабильности лидер такой влиятельной страны, как США, должен действовать взвешенно, уделяя приоритетное внимание вопросам свободной торговли, международного сотрудничества и сохранения мира. Он также выразил обеспокоенность тем, что американские СМИ переполнены «чертовыми заголовками», связанными с чрезмерной онлайн-активностью Трампа.

Бразильский лидер напомнил, что и в его стране был президент с подобными привычками — тот, кто, по его словам, «не слишком интересовался правдой и нуждами народа». Хотя имя не прозвучало, портал G1 предполагает, что речь идет о Жаире Болсонару, известном своим популистским стилем и активным присутствием в соцсетях. Болсонару часто называли «тропическим Трампом» — и именно он проиграл Луле на выборах в 2020 году.