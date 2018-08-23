Только в первом квартале текущего года Грузия потеряла в ДТП 107 человек в 1428 автомобильных авариях, причем 54 из них были вызваны алкогольным опьянением, — сообщила сегодня глава департамента по незаразным заболеваниям Национального центра по контролю заболеваний Лела Стуруа, пишет «Вестник Кавказа».

Национальный центр по контролю заболеваний призвал министерство внутренних дел ужесточить контроль в отношении пьянства за рулем, порекомендовав министерству образования страны провести ряд общественных кампаний в школах, разъясняя ученикам опасность пьяного вождения автомобиля.

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