Летчики вертолетной эскадрильи российской авиационной военной базы Эребуни, дислоцированной в Армении выполняют задачи по огневому поражению условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие выполняют задачи в ходе двусторонних ротных тактических учений в горах республики.

В частности, экипажи вертолетов выполняют электронные стрельбы из авиационного вооружения и условное бомбометание по наземным объектам условного противника в дневное и ночное время суток на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Отмечается, что молодые летчики отрабатывают элементы простого и сложного пилотирования в горно-скалистой местности, проводят тактические маневры с наведением ракетного и пушечного вооружения на наземные цели. Кроме того, военнослужащие выполняют задачи по сопровождению и прикрытию военных колонн и высадке тактических десантов.

В учениях, которые проводятся в сложных метеоусловиях, участвуют более 100 военнослужащих летного и наземного состава и 50 единиц военной техники, в том числе – ударные Ми-24П и военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ.

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