Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если бы ему объявили импичмент, то это привело бы к кризису американской экономики.

«Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится», — сказал американский лидер в эфире программы «Фокс энд френдс». «Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели», — отметил Д.Трамп.

Кроме того, президент США сказал, что не понимает, как вообще можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой. «Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу», — подчеркнул он.

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