Вашингтон не должен чувствовать себя безнаказанным, вводя санкции в отношении лиц и компаний из России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Американцы не должны чувствовать себя безнаказанными в политико-психологическом комфорте, думая, что само обладание американским паспортом с американским орлом на обложке — это пропуск во все страны мира», — заявил дипломат.

По его словам, Москва будет отвечать симметричными мерами на новые ограничительные меры. «Как и ранее, соответствующие листы и перечни лиц, которые с американской стороны включаются нами в эти ограничительные списки, будут расширяться», — отметил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что США уже внесли в свои санкционные списки около 450 российских экономических операторов: «по сути, все ведущие структуры в финансовом, топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», а также другие компании и официальные лица.

Ранее в Госдепе заявили, что американское правительство собирается последовательно ужесточать режим односторонних санкций в отношении Москвы, если она не изменит свой внешнеполитический курс. Указывалось, что дипломатия США должна для эффективности быть подкреплена беспрецедентной военной силой.

Новая волна санкций, которую США анонсировали 8 августа, затрагивает экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступил в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень. Авторы документа считают Россию ответственной за инцидент с применением химоружия в британском Солсбери. Российская сторона все обвинения отвергает.

Minval.az