Президент Украины Петр Порошенко извинился за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе за «считанные часы». Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко подчеркнул, что уже не важно, в каком контексте эти слова были сказаны четыре года назад, потому что люди восприняли это обещание как возможность быстро завершить войну.

«Я искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не сбылось и прошу за это прощения», — заявил украинский президент, выступая на праздновании Дня государственного флага Украины.

По его словам, эта ситуация стала для него «серьезным уроком» отношения к своим обещаниям.

Minval.az