Проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, а также не появляется новых. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

«Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за приглашение «приехать, немного отвлечься от житейских президентских проблем». «Я ежегодно бываю здесь. Здесь клочок земли Беларуси. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на 3-4 дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковы везде. И у вас их хватает, только в больших объемах», — отметил глава белорусского государства.

Владимир Путин отметил, что рад встретиться с Президентом Беларуси и с глазу на глаз обсудить вопросы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия в различных интеграционных форматах, проблематику международной повестки дня. «Мы с вами встречаемся регулярно, но тем не менее каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас», — подчеркнул он.

Minval.az