Экс-президент Армении, находящийся под следствием Роберт Кочарян решил стать медиамагнатом.

Как сообщила газета «Айкакан Жаманак» ссылаясь на сообщения соцсетей, Кочарян уже «купил» телекомпании «Арарат» и «Армньюз», а также информационные сайты BlogNews.am, News.am и Panorama.am.

По мнению газеты, Кочарян стремится через эти СМИ формировать выгодное ему общественное мнение. Решение приобрести эти СМИ Кочарян изъявил, когда был арестован по делу «1 марта».

Национальная комиссия по ТB и радио Армении подтвердила, что 10 августа 2018 года телекомпания «Арарат» перешла под контроль прокочаряновского бизнесмена Армена Тавадяна.

Последний считается одним из приближенных Кочаряна и имеет долю в «Ардшинбанке», связанного с семьей Кочаряна.

С Робертом Кочаряном связывается также Bторой армянский телеканал и сайт Yerevan.today. Совладельцем этого канала является преданный Кочаряну бизнесмен Самвел Майрапетян, который также управляет и компанией «Тойота-Ереван», принадлежащей сыновьям Кочаряна.

Что касается сайта News.am, то главный редактор Арменика Кивирян уклонилась от ответа на вопрос о смене собственника сайта.

Сайты Blognews.am и Panorama.am принадлежат членам Республиканской партии — бывшей правящей партии Армении.

По мнению газеты «Айкакан Жаманак», которую возглавляет супруга Никола Пашиняна, этими методами Кочаряну не удастся сформировать выгодное ему общественное мнение и уйти от ответственности.

Minval.az