Беларусь выступает ближайшим союзником России, и недавние резкие слова президента этой страны Александра Лукашенко в адрес Москвы являются рабочими шероховатостями, которые можно урегулировать, в том числе, на встречах президентов. Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в среду вылетел в Россию. Он обсудит с президентом России Владимиром Путиным широкий спектр вопросов в развитии российско-белорусского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также мировую повестку дня.

«Давайте не забывать, что у нас Союзное государство. И давайте не забывать, что Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнер. Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются. В том числе, для этого и происходят такие встречи двух президентов», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавние заявления Лукашенко по поводу России.

Напомним, ранее, посещая ОАО «Гомсельмаш», Лукашенко заявил, что Россия создает ситуацию недобросовестной конкуренции и не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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