Один из финалистов популярного телешоу «Битва экстрасенсов», ясновидящий Зираддин Рзаев продолжает представлять откровения о семье Хачатурян, где трое дочерей недавно убили 57-летнего отца. В интервью «Комсомольской правде» экстрасенс заявил, что девушки лгут, когда заявляют о сексуальных домогательствах со стороны отца.

По его словам, обвинениями в домогательствах девушки пытаются оправдать свои действия.

Однако тот факт, что Михаил Хачатурян считал их собственностью и практически не выпускал их из дома — правда, сказал экстрасенс.

При этом Рзаев усомнился в том, что преступление было преднамеренным и заранее спланированным. «Это не было спланированным. Одна из дочерей первой ударила его ножом, а вслед за ней последовали остальные», — сказал экстрасенс.

Также он заверил, что, если бы глава семьи все же выжил, то точно убил бы всех трех девушек.

«Этот мужчина был как хищник. Привык, что весь мир крутился вокруг него. Чужое мнение его не интересовало», — добавил Зираддин Рзаев.

Ранее Рзаев побывал на месте преступления. Поднявшись на этаж, где лежало бездыханное тело отца семейства после убийства, азербайджанец схватился за ручку квартиры. Облокотившись на дверь, Рзаев почувствовал холод и рассказал о некоторых особенностях расклада внутри семейства. «У этого мужчины было много негатива. На него было много порчи наложено. Он был как психбольной. Внутри он как ребенок. Характером как диктатор, у него были свои законы», — отметил экстрасенс.

По его словам, все дети страдали от него, потому что все плохое шло от Михаила.»Он очень ревновал своих дочек. Он, как кавказский мужчина, считал, что его дочки — его честь. Они выросли без мамы и под давлением», — рассказал Зираддин.

Экстрасенс также отметил, что ему вполне знакомо это чувство Михаила, как любому другому кавказскому мужчине. А все россказни о домогательствах — полная ложь, считает азербайджанец.

Отметим, в среду адвокат Ярослав Пакулин на брифинге в Москве сообщил, что сестры согласились дать показания на полиграфе (детекторе лжи). Адвокат уверен, что таким образом следователи смогут убедиться в правдивости слов девушек.

Громкое убийство произошло на северо-востоке Москвы. Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

По версии следствия, сестры 17, 18 и 19 лет напали на родного отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле-качалке. На допросе девушки признали вину и пояснили, что «у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

По данным следствия, младшая сестра, ученица 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом. Две другие девушки наносили отцу удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После убийства младшая сестра сама позвонила в полицию. Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал всех трех сестер.

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