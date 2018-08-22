Министерство обороны России рассказало о результатах операции, проводимой российскими военнослужащими в Сирии. Ролик «Итоги в цифрах» ведомство опубликовало в среду, 22 августа, на своей странице на YouTube.

В нем говорится, боевой опыт в Сирии получили 63 012 военнослужащих, в том числе 474 генерала и 25,7 тысячи офицеров. Все участники операции получили ведомственные знаки отличия, а каждый четвертый — госнаграды. Российские военные также разминировали 6,5 тысяч гектаров, более 19 тысяч зданий и 1,5 тысячи километров дорог.

Россия начала военную операцию в Сирии в 2015 году по просьбе президента Башара Асада.

Minval.az