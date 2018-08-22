Россия может прибегнуть к кибератакам во время проведения выборов в Украине

Страны-участники НАТО помогут противодействовать кибератакам со стороны Российской Федерации (РФ) во время проведения предстоящих выборов в Украине. Об этом рассказала журналистам председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз, передает РБК-Украина.

По ее словам, во время вмешательства в украинские выборы, Россия может прибегнуть к кибератакам.

«Сейчас очень активно ведутся переговоры с нашими партнерами с Альянса по поводу киберзащиты в отношении нашей избирательной системы для того, чтобы не дать возможности РФ вмешиваться непосредственно через кибератаки во время подсчета голосов», — сообщила Фриз.

Глава делегации НАТО подчеркнула, что переговоры относительно мер киберзащиты во время выборов в Украине уже активно ведутся представителями Службы безопасности.

«Я знаю, что СБУ ведет соответствующие переговоры со странами Альянса. Поэтому я убеждена, что определенную помощь от стран НАТО мы получим», — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская киберполиция постоянно фиксирует и предупреждает кибератаки, которые поступают с территории Российской Федерации. Как отмечалось, эти атаки несут за собой как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на незаконное получение информации.

Также сообщалось, что работники СБУ предотвратили кибератаку российских спецслужб сетевое оборудование общества «Аульская хлоропереливная станция», которое является объектом критической инфраструктуры страны.

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