В Астане произошла цепная авария с участием пяти автомобилей.

Согласно сообщению издания Tengrinews.kz, в полиции рассказали, что водитель BMW Алиев Э.Р., являющийся гражданином Азербайджана, совершил столкновение с четырьмя автомобилями.

«В отношении водителя автомашины марки BMW с госномером 747 ТХА 01 Алиева Э.Р. было возбуждено дело об административном производстве по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях на основании статьи 684 КоАП», — сообщили в полиции.

По данным Департамента внутренних дел на транспорте Казахстана, дело направлено в специализированный межрайонный административный суд Астаны.

«Кроме того, в отношении водителя было возбуждено дело по части 2 статьи 230 КоАП за уклонение от заключения договора обязательного страхования лицом, обязанным заключить договор страхования.

Водитель Алиев Э.Р. был подвергнут административному взысканию в виде штрафа размере 10 МРП», — заключили в пресс-службе ДВД.

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