Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не стал общаться с роботом Центра Хруничева, которому должен был придумать имя, сообщает ТАСС.

Предполагалось, что робот БРП-1 (базовая роботизированная платформа) поздоровается с Рогозиным, после чего попросит придумать себе имя. Однако глава «Роскосмоса» полностью проигнорировал его.

«Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим», — обратился БРП-1. Рогозин просто прошел мимо.

БРП-1 был представлен как конкурент робота-андроида Федора, о котором в 2016 году Рогозин отзывался крайне положительно: «Скомандовал Федору: «Упал-отжался!» Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдет этот Федор. Таких берут в космонавты». Он предназначен для работы в опасных для человека условиях.

В октябре 2016 года Федор встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время выставки в рамках православного студенческого форума. Федор продемонстрировал предстоятелю РПЦ свои возможности и протянул ему руку, однако тот не пожал ее.

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