Минюст Грузии обвинил Россию в нарушении прав человека в Южной Осетии и Абхазии

Грузия подала иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заявлении Министертсва юстиции Грузии. сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что Россию обвиняют в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Грузия, по данным Минюста, представила соответствующие доказательства Страсбургскому суду и подняла вопрос об ответственности РФ на оккупированных территориях Грузии и административной практике нарушений прав населения по линии оккупации.

«Требование Грузии состоит в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованная Россией оккупация и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции, статью 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на защиту семейной жизни)», — отметили в Минюсте.

Власти Грузии также указали, что российские власти не содействуют Грузии в поиске скрывающихся на территории РФ преступников и подозреваемых.

«Несмотря на преступления, совершенные под российской оккупацией на оккупированных территориях, прокуратура Грузии не имеет возможности полностью определить все обстоятельства преступлений и наказать всех виновных. Кроме того, по-прежнему невозможно арестовать подозреваемых, поскольку они находятся на оккупированных территориях», — заявили в грузинском ведомстве.

Отмечается также, что у Грузии есть два межгосударственных спора с Россией.

«Среди первых споров, касающихся депортации грузинских граждан из России, решение уже известно, и это дело закончилось победой Грузии. Второй спор о войне в августе 2008 года был представлено Министерством юстиции Грузии на заключительном заседании (23 мая 2018 года) и в настоящее время ожидает решения», — сообщили в ведомтве.

Напомним, 6 августа Министерство иностранных дел Украины опубликовало призыв к России прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.