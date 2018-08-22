Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что заключил соглашения с представителями 33 отраслей агропромышленного комплекса, которые согласились фиксировать цены на свою продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Universal.

Как отмечает издание, Эль-Айссами провел встречи с представителями агропромышленности для «повышения производительности в стране». Фиксированные цены будут опубликованы в среду министерством продовольствия.

Ранее вице-президент заявил, что для нормализации экономики страны после денежной реформы потребуется 90 дней.

В понедельник власти Венесуэлы объявили о деноминации и введении в оборот суверенного боливара, который заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции, а с купюр исчезнут пять нулей. По словам президента Николаса Мадуро, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и «петро». При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. Новый боливар будет привязан к «петро», и Центральный банк начнет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

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