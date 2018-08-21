В Арагацотнской области Армении 20 августа произошел инцидент со взрывом.

В отделение полиции примерно в 02:00 поступил звонок о том, что в направлении одного из домов, расположенного в селе Зовасар, была брошена граната, которая взорвалась.

Как сообщает армянский интернет-сайт Shamshyan.com, полицейским удалось выяснить, что 19-летний житель той же деревни Аргишти К. примерно в 01:50 вместе с 20-летним двоюродным братом Врежом К. направились к дому 55-летнего односельчанина Сасуника П., в направлении которого бросили гранату. В результате взрыва были повреждены окна и дверь дома.

Стражам порядка удалось обнаружить двух молодых людей, которые были подвергнуты приводу в полицейское отделение.

Вреж К. — служащий Минобороны Армении.

Minval.az