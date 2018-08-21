Бывший заместитель директора Службы национальной безопасности Армении Гурген Егиазарян жестко раскритиковал действия новых властей Армении и «их враждебное отношение к бывшим президентам Республики». Согласно информации армянского интернет-портала news.am, свою позицию он выразил 21 августа на встрече с журналистами, рассказывая о своих наблюдениях 17 августа, когда случайно стал свидетелем того, как группа, странных, на его взгляд, молодых людей несла с собой портреты экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, перечеркнутые черной краской.

По мнению Егиазаряна, такого рода явления представляют угрозу для общества.

«Мы, по сути, живем в стране, где совершают нападение на Католикоса. Даже турок себе бы такого не позволил. Ненавидя нас, они, тем не менее, себе такого не позволяли», — заявил Егиазарян, добавив, что каждый день Армения переживает регресс с точки зрения развития демократии и отметил, что власти страны не могли не знать о готовившемся инциденте, но, тем не менее, не предприняли никаких шагов для его предотвращения.

Егиазарян убежден, что бывшие президенты должны понести ответственность за «совершенные ими преступления», однако подчеркнул, что до сегодняшнего дня этого сделано не было.

«Давайте мы их осудим за незаконные выборы. Давайте осудим их за 400 тысяч эмигрировавших со своей родины наших соотечественников. Но вы ведь этого не сделали», — заявил бывший заместитель начальника Службы национальной безопасности Армении обращаясь к действующему правительству и властям.

Minval.az