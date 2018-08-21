«Мы считаем, что глава ЦИК Армении Мукучян должен уйти», — заявил в видеообращении на своей странице в Facebook глава Конструктивной партии Армении Андреас Гукасян, который 21 августа провел акцию протеста напротив здания Центральной избирательной комиссии, пишут армянские СМИ.

«Он не может руководить никакими выборами и референдумами в нашей стране. Это — комиссия, которая с 2011 года занималась лишь фальсификациями на выборах, обслуживала присвоение власти на президентских выборах 2013 года, а также занималась формированием монополии власти и т.п. Команда, осуществившая все эти преступления, не может стоять во главе сегодняшних выборов», — заявил Гукасян.

Minval.az