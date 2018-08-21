Прокурор Руслан Кравченко, который представляет сторону обвинения в суде по госизмене бывшего президента Виктора Януковича заявил в интервью «Громадскому» телевидению, что если суд примет решение осудить экс-президента, то украинские правоохранительные органы «должны сделать все, чтобы это решение выполнялось».

На вопрос, как именно это предлагается сделать, с учетом того, что Янукович после событий Майдана 2014 года уехал в Россию, а российские власти отказываются его выдавать, Кравченко сказал:

«Возможно, создать подразделение вроде Моссада. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину».

Моссад (Ведомство разведки и специальных задач) — спецслужба Израиля, в функции которой входят тайные специальные операции за пределами Израиля. Именно сотрудники Моссада по заданию премьер-министра Голды Меир искали по всему миру организаторов и исполнителей теракта на мюнхенской Олимпиаде в сентябре 1972 года и уничтожали их.

Minval.az