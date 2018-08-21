Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) 21 августа подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, сообщает «Интерфакс».

Документ подписали глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По оценке Шойгу, реализация соглашения «будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере». М.Н.Койяра полагает, что соглашение станет основой для подготовки национальных Вооруженных сил.

В мае 2018 года власти России сообщали, что оказывают военно-техническую помощь ЦАР на безвозмездной основе и «в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны».

30 июля в ЦАР убили российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Они поехали в Центральную африканскую республику ради съемок фильма о «частной военной компании Вагнера». Обстоятельства гибели журналистов пока достоверно не установлены.

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