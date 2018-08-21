Ереванская газета пишет, что все члены семьи второго президента Армении Роберта Кочаряна подключились к делу по формированию команды.

«Нам рассказали, что еще в дни ареста Кочаряна супруга экс-президента лично связалась с бывшими соратниками мужа и почти вынудила оказать поддержку. В том числе побеседовала и с Гагиком Царукяном, но, по некоторым сведениям, последний остался глух к этим призывам, а вместо этого потребовал у правительства гарантий – адекватного отношения взамен на свой нейтралитет.

Кстати, а сыновья Кочаряна, по некоторым сведениям, «подчищают» бизнес-документацию – в преддверии возвращения отца в политику», — отмечает газета.

Minval.az