Ереванская газета Aravot попросила комментария посла Беларуси в Армении Игоря Назарука относительно того, что в «Армении однозначно не принимают того, что Беларусь, будучи членом ОДКБ, продает оружие Азербайджану, отлично зная, что это оружие будет направлено против нас». Он ответил: «Я не буду обсуждать вопрос относительно продажи оружия, поскольку в достаточной степени не владею информацией.

Вопрос продажи оружия – это та тема, которая регулируется Советом безопасности ООН и международными правовыми актами. Если Беларусь, как участница этих процессов, нарушила что-либо, то вы скажите нам, какой пункт договора».

Мы напомнили, что Беларусь, как и Армения, является членом ОДКБ.

А одна из провозглашенных целей ОДКБ заключается в укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности, поэтому большой вопрос — насколько Беларусь способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе, продавая оружие Азербайджану, возразили армянские журналисты.

Игорь Назарук сказал: «Вы также являетесь членом ОДКБ и у вас также есть возможность совершать те или иные действия, не скажу, какие именно и не буду комментировать. Относитесь к этим вопросам взвешенно, скажите, какой пункт, конкретно какого договора мы нарушили, не выполнили своих обязательств, тогда будет конструктивное взаимодействие, а не эмоциональное»»,- пишет газета.

Minval.az