Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, правоохранительные органы страны ведут его поиски в сотрудничестве с Интерполом, сказал во вторник журналистам глава полиции республики Валерий Осипян.

Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье «похищение человека». Согласно материалам дела, в августе 2017 года в подвал дома Нарека Саргсяна насильно доставили предпринимателя, желавшего открыть в Ереване ночной клуб, где его избили, требуя отказаться от этой идеи. В полиции утверждают, что сам Саргсян пытал мужчину и угрожал ему пистолетом. Затем, по данным ведомства, бизнесмена доставили в принадлежащий племяннику экс-президента салон по обслуживанию грузовиков, где вновь избили и отпустили лишь тогда, когда тот пообещал не заниматься клубным бизнесом.

«Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, мы сотрудничаем с центральным бюро Интерпола. Позвольте не сообщать детали, но мне кажется, что скоро он окажется в поле нашего зрения», — сказал Осипян на пресс-конференции.

Ранее в розыск объявлены также брат экс-президента Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных».

Кроме того бывший министр обороны Армении Арутунян объявлен в международный розыск по делу о разгоне акций протеста 2008 года.

Minval.az