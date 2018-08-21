Армянские эксперты заподозрили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в стремлении продлить свою власть с помощью конституционных изменений. При этом проводятся параллели между Пашиняном и его предшественником Сержем Саргсяном.

В частности, такое мнение на пресс-конференции выразил политтехнолог Армен Бадалян, сообщают ереванские СМИ.

Серж Саргсян в 2015 году инициировал референдум по конституционным изменениям, которые зафиксировали переход к парламентской системе управления. Затем, по истечении второго президентского срока, Саргсян решил сесть в кресло премьера, который при новой конституции становился фактическим главой государства.

По мнению Бадаляна, выступавший против конституционной реформы Саргсяна, Пашинян сегодня фактически идет по его стопам.

Никол Пашинян на митинге 17 августа сказал в частности, что его противники в лице представителей Республиканской партии Армении могут воспользоваться своим большинством в парламенте и выбрать нового премьера после того, как он, Пашинян подаст в отставку с целью проведения досрочных парламентских выборов. По действующей конституции, если парламент дважды не выбирает премьера, то назначаются новые выборы в законодательный орган.

С учетом появления на политической арене второго президента Роберта Кочаряна и вероятности его поддержки со стороны РПА, не исключено, что республиканцы в последний момент выберут Кочаряна премьером. С целью избежать этого сценария, Пашинян заявил 17 августа, что до своей отставки с поста премьера намерен инициировать конституционную поправку и зафиксировать положение, согласно которому внеочередные выборы могут быть проведены и после самороспуска парламента.

Добиться самороспуска законодательного органа для Пашиняна куда легче, нежели предотвратить избрание другого кандидата премьером.

По словам Бадаляна, странно, что политические силы, в свое время выступившие против конституционной реформы Саргсяна, сегодня «молчат в тряпочку», не осмеливаясь возразить против инициативы Пашиняна.

«Кстати, Пашинян в бытность оппозиционером многократно протестовал против нынешней «суперпремьерской» системы. Сегодня он сам стал «суперпремьером» и ничего, вполне себе удобно пристроился. Почему он не пересматривает эту систему?!», — задается вопросом эксперт.

Бадалян раскритиковал и тот тон, с которым Пашинян обратился к судебной власти, потребовав от них «опомниться». Политтехнолог напомнил, что судебная система является одной из ветвей власти в стране. И по своему статусу она равна исполнительной власти. Следовательно, глава правительства по определению не имел права угрожать судьям.

Minval.az