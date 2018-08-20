В случае если суд вынесет обвинительный приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, его могли бы вернуть в страну с помощью спецназовцев, считает прокурор Руслан Кравченко, передает «Громадьске».

По словам прокурора, правоохранительным органам Украины необходимо сделать все возможное для того, чтобы решение суда по Януковичу было исполнено. «Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его в Украину», — ответил он на вопрос о том, как им это удастся в том случае, если бывший президент страны не захочет уезжать из России.

Януковича обвиняют по ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ст. 27, ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Дело против него начали рассматривать в 2017 году.

В августе Главная военная прокуратура Украины запросила для него наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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