Генпрокуратура Армении в понедельник вечером обжаловала решение Апелляционного суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генпрокуратура представила иск обжалования в Кассационный суд. Ведомство обжаловало решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна», — заявили в пресс-службе, не уточнив, однако, когда Кассационный суд рассмотрит соответствующий иск.

Ранее сообщалось, что специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. День спустя, он в соответствии с судебным решением, был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана решил освободить Кочаряна, мотивировав это тем, что он по конституции пользуется неприкосновенностью, напоминает ТАСС.

Minval.az