4 военнослужащих срочной службы после выписки из военного госпиталя, где достаточно долго находились на лечении, отказались возвращаться на места службы. По словам последних, их не вылечили полностью.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Министерства обороны Армении, с целью разрешения вопроса госпиталь посетили заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян, начальник Военной полиции МО Армении, полковник Артур Багдасарян и другие должностные лица.

Во время визита выяснилось, что четверых солдат-срочников из разных воинских частей, которые были признаны центральной военно-медицинской комиссией МО Армении пригодными для службы, выписали из госпиталя с ограничениями военной службы, однако последние не хотят возвращаться в места службы, мотивируя тем, что их не долечили.

В результате разъяснительных работ, проведенных соответствующими должностными лицами Военной полиции МО Армении, военнослужащие О. Ованнисян и А. Авоян выразили готовность вернуться в части и продолжить службу. А Ю. Гукасян и А. Киракосян в сопровождении сотрудников Военной Полиции были доставлены в приемник-распределитель ВП и N-скую воинскую часть МО Армении.

По факту не возращения упомянутых военнослужащих в воинские части возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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