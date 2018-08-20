Первый заместитель исполнительного директора Ельцина Центра Людмила Телень назвала ложью заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого о том, что Борис Ельцин во время путча в августе 1991 года «ушел в трехсуточный запой и несколько раз пытался бежать в американское посольство».

Ранее Руцкой в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что во время путча он «не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство» и, «рискуя жизнью», привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву.

«Это бессовестная ложь. Общеизвестно, что в эти дни Борис Ельцин вел себя очень мужественно, возглавив сопротивление граждан России путчистам. Это подтверждают и участники событий, и журналисты, которые все три дня находились в Белом доме. Действительно, служба безопасности Бориса Ельцина рассматривала возможность его эвакуации в посольство США. Однако сам Ельцин категорически отказался от этого. Это не раз описано в воспоминаниях участников событий», — сказала Телень РИА Новости, комментируя заявления Руцкого.

По ее словам, воспоминания современников Ельцина позволили восстановить почти поминутно события того времени. «Но сейчас выросло целое поколение людей, которое по разным причинам плохо представляет себе, что происходило в дни путча. На них, видимо, и рассчитывал Руцкой, предприняв попытку переписать историю», — отметила первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина.

Она подчеркнула, что, согласно воспоминаниям одного из сотрудников службы охраны, Борису Ельцину предлагали в случае опасности воспользоваться специальным выходом из Белого дома, который позволял обойти оцепление, однако он от этого тоже отказался. Телень добавила, что Ельцин «показал себя в те дни человеком большого личного мужества и никакие заявления Руцкого не смогут это опровергнуть».

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