Членом Евразийского экономического союза может стать любое государство, которое разделяет принципы и цели этой организации, заявил посол РФ в Баку Михаил Бочарников. При этом он отметил, что это происходит с согласия всех членов структуры, пишет Sputnik.

Так что дело за тем, как каждая из стран, заинтересованных во вхождении в это объединение, видит свои национальные интересы, подчеркнул он.

«Я думаю, что это относится и к Азербайджанской Республике, но национальные интересы этой республики оцениваются в Баку. Если просьба о вступлении будет высказана, то в рамках ЕАЭС она была бы рассмотрена через определенные механизмы, которые созданы и записаны в Уставе этого объединения», — сказал он.

По словам дипломата, несмотря на то, что он ничего не может сказать конкретного по этой теме на данный момент, он бы приветствовал любые шаги, которые укрепляли бы экономическое взаимодействие на евразийском пространстве.

Minval.az