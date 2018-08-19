Исполняющий в сентябре — октябре 1993 года обязанности президента России, бывший российский вице-президент, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал том, что во время августовского путча в 1991 году занимавший тогда должность главы РСФСР Борис Ельцин ушел в «трехсуточный запой». Об этих событиях Руцкой сообщил в интервью газете «Московский комсомолец».

В ответ на просьбу журналиста рассказать, на самом ли деле Ельцин все эти три дня и три ночи путча (18-21 августа 1991 года) «проявлял исключительную мужественность», экс-вице-президент отреагировал словами: «Откуда вы берете эту информацию?»

«Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!» — возмутился Руцкой. Сам он в это время, по его словам, почти не спал: «Если считать урывки сна в кресле у телефона — за трое суток может быть [отдохнул] пять–шесть часов», — поделился генерал-майор, заметив, что все это время он «не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство» и, «рискуя жизнью», привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву.

Президент РСФСР в свою очередь после победы над ГКЧП, как уточнил Руцкой, отправился «с командой, которая с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, <…> пировать победу».

«Какую победу они отмечали бы, в лучшем случае оказавшись на нарах, если бы мы с [Андреем] Дунаевым [впоследствии занял должность министра внутренних дел РСФСР] и [Евгением] Примаковым [после путча стал главой внешней разведки — сначала Советского Союза, а после распада СССР — России; после дефолта и девальвации возглавлял российское правительство] не привезли Горбачева в Москву?!» — сказал Руцкой.​ «Благодарный» Ельцин просто забыл, кто организовывал оборону и руководил ей», — добавил он.

Minval.az