Первые подразделения внутренних войск Армении отправятся на границу 23 августа.
Как сообщает пресс-служба полиции Армении, подготовительное совещание в связи с этим провел глава полиции Валерий Осипян.
Первые подразделения внутренних войск Армении отправятся на границу 23 августа.
Как сообщает пресс-служба полиции Армении, подготовительное совещание в связи с этим провел глава полиции Валерий Осипян.
Дата: 2018/08/19 21:02
Раздел: Бывший СССР
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