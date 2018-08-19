Экс-президент Грузии, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил в интервью «Радио НВ», что ему не хватает финансов в Амстердаме.

«Я на самом деле живу очень скромно. И это один из моих главных примеров. Я читаю лекции, у меня есть Академия спикеров – это голландская академия, которая время от времени, раз в несколько недель дает мне лекции. Например, я недавно прочитал лекцию по информатике в пляжном городке группе руководителей больших компаний, и мне за эту лекцию заплатили… Сейчас я готовлю выступление перед двумя тысячами студентов, где-то в начале осени будет, Фрибурского университета, там будут платить. Но этого не хватает, на самом деле с финансами у меня туго, прямо скажу. И я этим не горжусь. Я горжусь тем, что я ничего не украл, но, с другой стороны, я не видел никогда в жизни бедного украинского политика, в этом смысле я не украинский политик. Вот и вся история», – сказал Саакашвили.

Он добавил, что не мыслит своей жизни вне политики.

«Вне борьбы – нет, потому что для меня политика – это не просто политика, это вопрос изменения жизни, я не могу смириться с несправедливостью, я не могу быть бездеятельным. Еще раз говорю: больше всего я обижен на то, что мы все теряем время, это просто огромное ощущение потерянного времени, мы должны его наверстать, чего бы это ни стоило», – резюмировал экс-президент Грузии.

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