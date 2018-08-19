Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хит исполнителя Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» способствует разложению подрастающего поколения.

«Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Ф.Киркорова про мартини «Цвет настроения синий»… Ребенок думает: «А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?». Ведь дети хотят все попробовать», — сказал Жириновский в ходе круглого стола «Москва глазами молодых москвичей», организованного партией.

Он добавил, что песня Киркорова не является единичным случаем появления подобной тематики в эфире российских радиостанций.

«Несколько песен было, я направлял на радиостанции письма с просьбой снять их с эфира. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», — добавил лидер ЛДПР, передает агентство «Москва».

Minval.az