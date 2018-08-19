В Харьковской области правоохранители обнаружили нелегального мигранта.

Об этом Depo.Харьков сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, 49-летний гражданин Азербайджана находился на территории Украины с нарушением правил для иностранцев.

«Нарушителя миграционного законодательства выявили участковые офицеры Богодуховского отдела во время отработки территории местного рынка. Во время проверки документов иностранца полицейские установили, что мужчина проживает в городе без права пребывания на территории государства», — сказано в сообщении.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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