Украинские полицейские задержали в Киевской области азербайджанского «вора в законе» Дато Агджабединского (Мамедов Джавид Ильтизам оглу), ранее выдворенного из страны с трехлетним запретом на въезд.

Как сообщают украинские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Вчера работники полиции Киевской области задержали «вора в законе», уголовное прозвище которого — «Дато Агджабединский». Этот «турист» уже задерживался полицейскими Киева и Львова в мае текущего года, по нему принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на три года», — написал Аброськин.

По словам Аброськина, иностранные «воры в законе» пользуются либеральным миграционным законодательством Украины и «слетаются в страну, как пчелы на мед».

«Мы их задерживаем, помещаем по решению суда в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, но затем новое решение апелляционной инстанции, и их освобождают, ведь это «негуманно», — добавил Аброськин.

Джавид Мамедов родился в Азербайджане 14 марта 1985 года.



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