Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нереально осуществлять диктатуру.

Об этом он сказал на заседании, где было назначено новое руководство правительства.

«Мы живём в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, — это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Minval.az