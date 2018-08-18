Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства.

Об этом пишет БелТА.

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до этого времени возглавлял «Банк развития».

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров.

Заместителем премьер-министра Лукашенко назначил Игоря Ляшенко. До сих пор Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим».

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До сих пор он работал на должности заместителя председателя КДК.

«Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности», — пояснил президент.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности — Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

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