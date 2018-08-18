В Подкарпатском воеводстве Польши украинский автобус с туристами упал со склона и перевернулся. В результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения, сообщает TVN24.

Всего в туристическом автобусе находилось 54 человека. Он вез туристов из Львова в Австрию.

«У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения», — говорится в сообщении.

Авария автобуса произошла вечером 17 августа. Автобус упал со склона и перевернулся. На данный момент движение по дороге, где произошло ДТП заблокировано.

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