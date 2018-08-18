В Армянском переулке Москвы у здания посольства Армении в России в пятницу собрались около тридцати граждан.

Как передает портал «Русарминфо», собравшиеся общались между собой, а у одного из них в руках были завернутые в трубку плакаты, которые он так и не развернул.

На вопросы журналистов собравшиеся у посольства мужчины отказались отвечать, однако один из них заявил, что пришедшие поддерживают экс-президента Армении Роберта Кочаряна и против привлечения его к уголовной ответственности.

Вышедшие к собравшимся сотрудники посольства поинтересовались, не хотят ли те передать диппредставительству в письменной или устной форме какое-либо обращение, на что получили отрицательный ответ.

У посольства также были несколько представителей правоохранительных органов России, которые проверяли документы собравшихся. По словам одного из полицейских, мужчины являются гражданами России.

Простояв у посольства около 40 минут, собравшиеся покинули Армянский переулок.

Как уже сообщал ранее Minval.az, освобождённый из-под ареста экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о своем возращении в политику.

Minval.az