Одна из внешнеполитических задач Армении – углубление дружбы с Россией и повышение уровня двусторонних отношений. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 17 августа на митинге в Ереване.

Пашинян назвал недавние заявления некоторых представителей Республиканской партии Армении о серьезном ухудшении отношений с Россией просто смешными.

Премьер напомнил, что после своего избрания на пост премьер-министра уже дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным и трижды говорил с ним по телефону.

«У нас хорошие отношения, и в дальнейшем станут еще лучше», — подчеркнул армянский премьер, слова которого приводит «Спутник».

Он также вновь заверил собравшихся, что Армения не собирается менять свой внешнеполитический курс, поэтому углубление отношений с Россией остается одной из приоритетных задач руководства страны. Более того, премьер анонсировал новый армяно-российский гуманитарный проект, о котором скоро станет известно общественности. Пашинян охарактеризовал этот проект как беспрецедентный.

По утверждению главы правительства, прежние власти Армении все свои упущения и неверные решения сваливали на Россию, объясняя свои шаги давлением внешних сил.

То, что произошло в Армении, не мог спрогнозировать ни один аналитический центр в мире, в том числе и в России, и партнеры как на Западе, так и в России еще целиком не смогли оценить новую ситуацию в республике, считает Пашинян. Этим он объясняет и неоднозначные оценки процессов, происходящих в республике.

В этой связи он обратился к российским экспертам, утверждающим, что Армения взяла курс на Запад. Пашинян опроверг эту точку зрения, отметив, что республика не идет ни на Запад, ни на Восток, а прочно стоит на ногах и отстаивает свои интересы. При этом он добавил, что Армения продолжит развивать отношения с Евросоюзом.

Minval.az