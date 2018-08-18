Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что уже выполнил лозунг своей предвыборной кампании и сделал Америку вновь великой чуть более чем за полтора года своего пребывания в должности.

Он написал об этом на своей личной странице в сети Twitter, передает ТАСС.

В качестве доказательства своих успехов Трамп назвал рост фондовых рынков, снижение безработицы и укрепление вооруженных сил США в период правления его администрации.

Президент-республиканец сделал такое заявление, критически комментируя высказывания одного из своих политически[ противников из партии демократов, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот заявил в среду, что не считает США великой страной, потому что женщины продолжают подвергаться дискриминации, отмечая, что «она [Америка] никогда не была такой уж великой».

«Вот это да! Большой отпор в ответ на поистине глупое заявление губернатора [штата] Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америке не хватает величия, — написал Трамп. — Я уже сделал Америку снова великой, только поглядите на рынки, на рабочие места, на вооруженные силы — устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше!»

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