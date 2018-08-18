Экс-президент Грузии, лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину после истечения срока полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.

«Я вернусь, как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину», — сказал он в эфире Радио НВ («Новое время»).

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