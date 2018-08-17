В небе над Норвегией имитировали бой истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Как сообщает Reuters, пилот F-35 Lightning II признал F-22 Raptor очень грозным противником, однако отказался назвать победителя воздушного боя.

В бою участвовали два американских F-22 Raptor и два норвежских F-35 Lightning II.

Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning II. Также в качестве поддержки США направят в Европу 13 истребителей F-22 Raptor.

F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. Из-за высокой стоимости самолета (около 400 миллионов долларов за машину) США приняли решение создать F-35 Lightning II (около 100 миллионов долларов за единицу).

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